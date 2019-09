Foro Unesco en Cali sobre inclusión en la educación

Más de 500 líderes y expertos se reúnen en la ciudad al suroeste de Colombia para discutir estrategias que mejoren la calidad y la cobertura educativa.

Este miércoles se inauguró en Cali, suroccidente de Colombia, el Foro internacional sobre inclusión y equidad en la educación, un evento que reúne a expertos de diversos países para discutir cómo mejorar la calidad de la enseñanza en el mundo.

“La inclusión en la educación es clave para construir la paz. Este es un principio simple pero muy importante”, dijo en la apertura del foro la sudirectora general de educación de la Unesco, Stefanía Giannini.

Giannini resaltó que el mundo está enfrentando una crisis global en materia de educación. Señaló que miles de personas enfrentan barreras por razones de raza, etnicidad y género para acceder a una educación completa y de calidad. Además explicó que la migración también está cambiando la forma en que se educa a los niños, niñas y jóvenes.

La representante de la Unesco señaló que para lograr una verdadera inclusión educativa se "requiere transformación, requiere un verdadero cambio de paradigma”, además de un compromiso político y una inversión financiera que no se verá a corto plazo si no a mediano y largo plazo.

El encuentro que inició este miércoles se extenderá hasta el 13 de septiembre. Durante estos tres días expertos y líderes del sector buscarán soluciones a problemáticas como la deserción escolar y la discriminación en los planteles educativos.

El Foro se celebra en el 25º aniversario de la firma de la Declaración de Salamanca, un documento que establece el principio fundamental de la inclusión en la escuela. Por esta razón también se evaluarán los avances desde la firma de la declaración.

En el encuentro además participará la ministra de Educación de Colombia, María Victoria Angulo; el alcalde de Cali, Maurice Armitage, así como más de 500 líderes, expertos y representantes de organizaciones sociales de países como Portugal, Canadá, Perú, Etiopía, Armenia, Reino Unido y Escocia.

Según el alcalde Armitage, la elección de Cali como sede del foro de la Unesco es un "espaldarazo" hacia el trabajo que ha hecho la ciudad en materia de educación.

Según cifras de la Alcaldía, la deserción en los colegios ha disminuido en un 40% durante los últimos tres años. “Esta alcaldía le ha dedicado el 60% de su capacidad financiera para la educación”, dijo el mandatario local.

Armitage afirmó que la decisión de invertir en educación no le ha dado réditos políticos, pero la ciudad verá la importancia a largo plazo. "Un país que no tenga educación está llamado a no progresar jamás”, concluyó el alcalde.