Fiscal anuncia 6 líneas de investigación por presunta corrupción en Bolívar

Seis líneas de investigación anunció el fiscal (e), Fabio Espitia, para esclarecer las presuntas irregularidades que se habrían cometidos en algunos contratos en Bolívar.

"Se han establecido algunas líneas de investigación para efecto de eventuales irregularidades. De un lado los acueductos del Carmen de Bolívar, El Peñón, San Juan y la cuarta de San Jacinto. Adicionalmente a eso Juego Nacionales y la última relacionada con una eventual violación de topes en materia electoral", explicó Espitia.

Asimismo, el Fiscal (e) anunció que se estudia la posibilidad de compulsar copias a la Corte Suprema para que investigue a los congresistas señalados en este caso como Lidio García, presidente del Congreso y la senadora Daira Galvis.

Finalmente, Espitia aseguró que se realizan inspecciones y allanamientos para buscar material probatorio en las oficinas de Aguas de Bolívar, la Secretaria de Infraestructura y la Oficina Jurídica Departamental.

Por otro lado, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, expresó que se encuentra tranquilo frente a las grabaciones en las que es mencionado en medio del escándalo y señaló que esta situación es "dolorosa" para su mandato.

Bleel Saad, quien fue condenado por parapolítica, acusó Turbay de haber presuntamente recibido dineros para su campaña, sumas que "no ha devuelto" a los supuestos financiadores.

Ante estas declaraciones, Turbay aseguró que "frente a lo que dice este señor solamente es escucharlo y entender que estamos ante una persona que no está en sus cabales, me he dedicado con mi equipo a ver semejante barbaridad de declaraciones es sencillamente decir que no está bien de salud".

En ese sentido, el Gobernador aclaró ante la interrogante de dejar su cargo para darle transparencia al proceso electoral que "no ha pasado por la cabeza el hecho de no dar garantías en el proceso electoral, de no entregarme con absoluta transparencia a que los comicios del 27 de octubre se desarrollen sin ningún tipo de inconveniente, esa no es una opción por lo tanto la disposición nuestra es de más trabajo" y agregó "ha sido tal nuestro compromiso con los bolivarenses que, en medio de tantos chismes, ha quedado claro que son muchos los que no están contentos porque no han podido repartirse las arcas de los bolivarenses, como si se tratara de su caja menor, y lo hicieron durante muchos años con nuestro departamento".