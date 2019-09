Enfrentamientos en la U. Distrital afectaron movilidad en la 7a

Ha sido bloqueada de manera intermitente la carrera Séptima con calle 40 durante la tarde de este martes por enfrentamientos entre 200 estudiantes y encapuchados de la Universidad Distrital y el Esmad.

Los alumnos del centro educativo salieron a protestar desde el medio día con piedras y arengas pidiendo la renuncia de todas directivas de la universidad luego de conocerse los hechos de corrupción que se han presentado en el plantel.

El escuadrón móvil antidisturbios de la Policía se ha encargado, durante la tarde, dispersar a los estudiantes y restablecer la movilidad en ambos sentidos de la vía.

Durante los enfrentamientos, tres personas resultaron lesionadas con las piedras que lanzaban los jóvenes en contra de los uniformados. Una de la víctimas fue una señora de edad avanzada que transitaba por el lugar.

Asimismo, los establecimientos comerciales de los alrededores tuvieron que cerrar debido a la cantidad de gases lacrimógenos arrojados por el Esmad.

No obstante, pese a estos disturbios, la Policía reestableció el flujo vehicular en ambos sentidos de la vía y por el momento, no ha presentado un balance sobre los hechos y si hay o no uniformados o estudiantes heridos.