Entrego pruebas de alianza Maduro - terroristas: Duque en ONU

El Mandatario colombiano aseguró que la dictadura venezolana "es un eslabón más del terrorismo transnacional"

Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque intervino para denunciar la dictadura del régimen de Nicolás Maduro y los daños que ha provocado a la región de América Latina.

El Mandatario aseguró que tiene en su poder 128 páginas de acervo probatorio que demuestran los vínculos de Nicolás Maduro con carteles terroristas que amenazan al territorio colombiano.

Asimismo dijo que entre las pruebas hay testimonios de los venezolanos que se quejan de la presencia de la guerrilla del Eln, además de varias pistas de aterrizaje que están al servicio del narcotráfico.

El presidente Duque fue enfático al decir que la dictadura venezolana "es un eslabón más del terrorismo transnacional. Esto alimenta la violencia de Colombia, pues el régimen refugia a asesinos y violadores de niños. Quienes pretenden ignorar estos hechos terminan cómplices de la dictadura", aseguró.

El documento, que será entregado a la Asamblea General del organismo mundial, muestra, según Duque, el auspicio y apoyo de Maduro a esas estructuras terroristas. "Venezuela se ha convertido en tierra fértil para bloques como la guerrilla del Eln. Esos cabecillas que gozan del abrigo de Maduro son los que atacan oleoductos causando daños irreparables al medio ambiente", insistió.

Cambio climático y medio ambiente

Sobre la crisis del cambio climático, el Mandatario colombiano dijo que Colombia es uno de los más vulnerables frente al cambio climático y añadió que este país solo aporta el 0.4% de las emisiones globales de CO2. "Contamos con el 50% de páramos del planeta y 40% de nuestro territorio es selva tropical húmeda, la mayoría se encuentra en la Amazonia",manifestó el Presidente.

Añadió que, "protegeremos al Amazonas con nuestra soberanía intacta, porque así es que debemos gobernar".

Sobre la intervención de hace unos días de la joven de 16 años, Greta Thunberg, dijo que, "veíamos a jóvenes reclamando acciones y por eso llegó el momento de pasar de discursos a las acciones".

"En tan solo un año hemos reducido la deforestación en un 17% y tenemos la meta de sembrar 182 millones de árboles para 2022", dijo el Mandatario.

Situación de 'Márquez' y otros disidentes

El Mandatario también aprovechó para destacar que su Gobierno está basado en la legalidad. Sobre esto se refirió a la situación de los exguerrilleros de las Farc que decidieron rearmarse como 'Iván Márquez', 'Jesús Santrich', 'El Paisa', 'Romaña', entre otros.

Duque dijo que, "la realidad es que para ellos nunca hubo reincorporación porque no dejaron de delinquir y se aliaron con la dictadura que amenaza a Venezuela. En su intento amenazador encontraron un Gobierno que no cede y no se acobarda y le indigna cuando la mafia se camufla con la ideología".

"Haré todo lo que esté en mis manos para garantizarle a Colombia una paz basada en la legalidad”, insistió el jefe de Estado.