En el 80% de casos, los agresores de niños son sus familiares: Sánchez

Entrevista| Parlamentaria de Cambio Radical impulsa iniciativa para crear comisión de Infancia en el Congreso

EL NUEVO SIGLO: ¿Por qué crear una Comisión para la protección de la Infancia en el Congreso de la República?

ÁNGELA SÁNCHEZ: Así como existen otras nueve comisiones legales, entre ellas la comisión legal de la mujer, la comisión de las comunidades afro y étnicas, creemos que también los niños merecen ser visibilizados en el Congreso de la República y que exista una comisión dedicada exclusivamente a vigilar las políticas públicas de niñez, a revisar los proyectos de ley que vengan con este tema y lograr articular que esas iniciativas puedan tener prioridad dentro de la agenda legislativa. Es prioritario que el artículo 44 de la Constitución, que dice que los derechos de los niños son prevalentes sobre los demás, lo empecemos a respetar desde el Congreso de la República.

ENS: Recientemente, fue emitido un concepto del Ministerio de Hacienda en el que hace reparos a la iniciativa al señalar que los recursos para esta Comisión no están contemplados en el Marco de Mediano plazo…

AS: Así como en algún momento se tuvieron que sacar los recursos para la Comisión legal de la Mujer, y como también para las otras comisiones, se tendría que mirar de dónde salen los recursos, de dónde se pueden recortar algunos costos en el Congreso y poder establecer esta comisión que solo estaría contando con cuatro personas. Algunas personas dirían que es algo burocrático, pero la verdad son solo cuatro cargos. Lo importante es que haya la voluntad política para crear la comisión. Hemos visto que la comisión legal de la mujer ha cobrado una importancia grande en el Congreso. Ha impulsado paquetes legislativos, ha podido luchar verdaderamente por los derechos de la mujer. Creemos que los niños merecen los recursos, la atención, todo lo que se necesite para poder sacar adelante leyes que a ellos los van a favorecer.

ENS: ¿Cómo ve el ambiente en el Congreso respecto a la iniciativa?

AS: Creo que, la verdad hoy más que nunca, el Congreso está siendo consciente que nosotros somos los primeros que tenemos que ponernos al frente y luchar por los derechos de los niños entonces no creo que haya mayor oposición al proyecto.

ENS: Durante un debate de control político liderado por usted sobre el tema de la niñez, hace dos semanas, se generó una polémica porque al final el Capitolio se encontraba vacío, ¿cuál es su opinión al respecto?

AS: Al principio del debate había una buena representación, incluso, hubo casi hora y media de intervenciones antes de que los ministros empezaran a dar sus explicaciones frente al cuestionario que les hice. Lamentablemente al final, tipo 9 de la noche, que estuvimos terminando el debate, había pocos congresistas, uno de cada bancada pudo hacer una conclusión al final. Y al día siguiente, cuando surgió esta polémica, hice un llamado a los congresistas a que, independientemente que nos quedemos o no, nuestra responsabilidad es luchar por los niños y tenemos que empezar con nuestros actos y decisiones. Sí me hubiera gustado que todos estuvieran hasta el final, pero todo esto que ocurrió puso de relevancia que el tema de los niños no puede ser por un tiempo, no puede ser por una campaña, no puede ser por un interés, sino que constantemente tenemos que estar trabajando por ellos.

ENS: ¿Qué opina de la iniciativa de establecer cadena perpetua para violadores de menores?

AS: En el debate evidencié unas cifras. En 2018 Medicina Legal dijo que 22.794 exámenes médico-legales se hicieron por presunto abuso sexual. En los últimos 10 años fueron más de 190.000 niños abusados. Pero en las cifras de 2018 la Fiscalía dijo que hizo 37.774 investigaciones y cuando miramos las condenas solamente hubo 2.657. Cadena perpetua, sí, pero no es la solución total o definitiva. Si miramos el total de condenados con respecto al de exámenes de presuntos abusos es muy poco y así todos estuvieran en la cárcel con cadena perpetua no estaríamos resolviendo de fondo toda la situación, por eso hablamos de un paquete legislativo a favor de la niñez. Por eso, estaré radicando un proyecto de ley que busca crear un sistema de alertas tempranas a nivel nacional.

¿Qué haría este proyecto de cadena perpetua? Abrir la posibilidad –y creo que abrir la posibilidad constitucionalmente está bien–, pero se tiene que trabajar de la mano de prevención, con la familia, porque los niños están siendo abusados en sus casas. El 80% de los abusos los agresores son los propios familiares: el padrastro, el papá, el tío. Nosotros tenemos que intervenir en la familia de manera preventiva. Hay que abrir el espacio, pero estoy mostrando otras debilidades que van más allá. En el caso de los reincidentes, este año van a salir 100 personas que han sido presas por abuso sexual. Mi pregunta es: ¿esas personas tienen un seguimiento? ¿Cómo se comprueba que han sido resocializados para estar en la sociedad? De aquí a cinco años van a ser 2.200 que van a estar libertad y la cuestión es quién garantiza que no van a ser reincidentes.