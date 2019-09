Dejan en libertad a excontralor Zuluaga y demás investigados

El Juez consideró que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes contra Zuluaga y los otros investigados por corrupción en la Controloría de Antioquia

En libertad dejó el juez 42 penal con función de control de garantías de Medellín el excontralo Sergio Zuluaga Peña junto con los 3 contralores auxiliares y 6 personas más investigadas por el caso de la "Contraloría de Bolsillo de Antioquia".

El juez consideró que los implicados pueden responder y seguir en la investigación desde el beneficio de casa por cárcel y señaló que la Fiscalía no cumplió con la sustentación de pruebas y no entregó las razones por las que los acusa de ser autores o coautores de delitos.

No obstante, el ente acusador apeló la decisión del juez. No obstante, por el momento, queden libres: el excontralor Sergio Zuluaga; José Hernando Duque Arango, excontralor auxiliar de auditoría integrada; Dioner Andrés Ortiz Ossa, excontralor auxiliar; Gabriel Jaime Castaño Aristizábal, excontralor auxiliar; César Augusto Zapata Pérez, alcalde de La Pintada; William Enrique Rendón Agudelo, alcalde de Jardín; Luz Marina Marín Daza, alcaldesa de San Carlos; Héctor Darío Cano Arango, gerente del Hospital de Copacabana; Johny Andrés Jaramillo Marín, asesor jurídico en Briceño, y la particular Alejandra Catalina Ospina Ramírez.