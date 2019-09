Déficit fiscal pone sobre el tapete mayores impuestos

Los economistas consideran que quienes tienen mayores ingresos deben pagar más para equilibrar la política tributaria del país

El tema del alto déficit fiscal que actualmente tiene el país cercano al 3% y con una cuenta corriente con un saldo negativo de 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB), tiene pensando no solo al Gobierno sino a los economistas y expertos sobre qué hacer para frenar ese desbalance de las finanzas.

Uno de los analistas en este sentido es Yesid Soler, presidente de la Asociación de Economistas, y quien es partidario de modificar el esquema tributario del país para que sea más equitativo y genere más recursos.

Yesid Soler, dice que la tributación podría subir más en sectores de mayores ingresos y ser más equitativa en el largo plazo.

Su visión desde el sector académico es apreciada tanto por el sector privado como el oficial. Respecto a cómo ve el panorama fiscal tomando en cuenta que hay un déficit de cuenta corriente alto y un descuadre presupuestal enorme, sostiene que “el tema es que si en el corto plazo se le da incentivos de reducción de impuestos a grandes empresas y se recarga la tributación en sectores de la demanda, de la población, a través de la tributación indirecta mediante impuesto a las ventas, pues la economía inicialmente puede recibir un impulso pero a medida que pasa el tiempo ese impulso se va deteriorando. En eso radica la importancia de adelantar políticas de tipo redistributivos en la materia fiscal como los países nórdicos que ellos han tenido éxito con tasas impositivas altas para lograr buenos ingresos y han tenido un buen desarrollo a nivel mundial”.

Alta tributación

Respecto a si es alta la tributación del país, asegura que esta “podría subir más en los sectores de mayores ingresos y propiedades... No es justo que los que tengan más paguen menos, lo correcto es que haya una tributación distributiva en el sentido que se beneficie la población de bajos ingresos porque el que tiene menos debe tener más en la ley”.

Sostiene que en este sentido quienes tienen más deberían pagar más: “los ricos como Warren Buffet han planteado cobrar más impuestos a los más ricos, por eso es indispensable que quienes tienen más que paguen más”.

Indica que “la tributación podría subir más en los sectores de mayores ingresos y propiedades. Lo vemos en el sector agrario, la tributación tiene un nivel muy bajo”.

Respecto a la situación de la Ley de Financiamiento y sus problemas legales con demandas, dice que “en caso de que se caiga la ley, el gobierno tendrá que aplicar nuevas alternativas. En nuestro caso consideramos que son clave y fundamentales las políticas que impulsa la Cepal de mayor equidad, tributación de carácter directo y no tributación indirecta, que es la que afecta la demanda de la economía”.

El impacto

Sobre la apreciación sobre la situación de la economía desde la academia y su comportamiento, manifiesta que “hay una tendencia cíclica de la economía y en la actualidad presentamos una base descendente. Eso marcado por el contexto internacional de los precios de las materias primas y en particular del petróleo, también por la circunstancia interna del comportamiento de la demanda y la confianza de los consumidores”.

Dice que ante este comportamiento “la tendencia se mantiene y el crecimiento va a estar alrededor del 3%”.

Frente a lo que debería mejorar la economía para mantener el crecimiento del 3% o tener un resultado parecido, Soler sostiene que “básicamente lo importante es un cambio en las tendencias internacionales, en los precios de las materias primas porque nosotros estamos sujetos a ese tema. De otra parte depende de las inversiones que se hagan en el sector público, en áreas estrategias de las comunicaciones y también del sector de construcción, tanto de vivienda como de obras civiles”.

Durante este semestre uno de los factores negativos es el alto desempleo y que este no se recupera con el crecimiento actual. El economista dice que “el tema es que el empleo, en buena parte, se genera en sectores como el informal o pequeñas y medianas empresas, o sector de la economía campesina y artesanal. Si no se le dan incentivos a estos sectores que son masivos en la generación de empleo, la tendencia va a continuar en deterioro. De ahí la importancia de generar incentivos no solo para sectores de grandes empresas que tienen empleo calificado pero no abundante y financiar e incentivar proyectos innovadores en esos sectores que son incentivos en generación de mano de obra”.

Mayor valor

Sobre si el crecimiento de 3% es suficiente para generar más empleo, Soler manifiesta que “no necesariamente porque podemos generar mayor valor de la producción en sectores de punta pero esos sectores no necesariamente pueden generar un alto empleo. De ahí la importancia de la dedicación e inversión a los sectores que aunque no son de punta pueden generar vinculación de empleo en gran escala”.

Sin embargo, una cosa es ver la situación desde las cifras macroeconómicas y otra cosa es verla desde el día a día con personas desempleadas, buscando oportunidades. El académico indica que “lo que podemos observar es que día tras día hay una gran cantidad de trabajadores de todos los sectores, como en el informal, artesanal y pequeñas y medianas empresas, que se levantan muy temprano y le apuntan un gran valor agregado a la economía. Pero si no reciben los incentivos suficientes sus sectores no van a generar procesos innovadores. De ahí la importancia de la creación del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, que si se direcciona correctamente puede entrar en interrelación con los sistemas económicos que en el momento son considerados secundarios y podrían inyectar un mayor crecimiento tanto al nivel de empleo como a la economía”.

Pidiendo una opinión acerca de los economistas, de cómo ve ese sector en el país, opina que “la actividad de los economistas es buena pero está afectada también por las condiciones del país. La situación actual ha entrado en una senda de mucha incertidumbre porque al proceso de paz no se le dio una continuidad desde octubre del año pasado, eso ha generado los fenómenos y conflictos del renacimiento de la violencia en las zonas de salida del tráfico de cocaína en el país. De paso todas estas situaciones crean confusión y el sector de los economistas no es menos que otras actividades”.