Declararían labor de los vigilantes como actividad de alto riesgo

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué expectativas tiene del desempeño de la Alianza Verde en las elecciones regionales?

ANTONIO SANGUINO: Nosotros estamos muy optimistas porque esta coyuntura electoral nos ha revelado una enorme simpatía de los ciudadanos y ciudadanas en todo el país. Vamos a tratar de ser exitosos en las principales contiendas electorales en el mes de octubre.

En Bogotá tenemos una candidatura en cabeza de Claudia López con muchas posibilidades de ganar la Alcaldía. Lo mismo que elegir una bancada numerosa de concejales y ediles.

En la ciudad de Cali también nuestro candidato Jorge Iván Ospina puntea en todas las mediciones de encuestas.

Y en general en todo el país vamos a estar con candidatos del Verde o en coalición con otras fuerzas alternativas, como es el caso del Magdalena, donde estamos respaldando la candidatura de Carlos Caicedo a la Gobernación y de Virna Johnson a la Alcaldía de Santa Marta.

ENS: ¿Cómo ve las chances de la Alianza Verde y de las fuerzas alternativas en la Costa Caribe?

AS: En Magdalena creo que vamos a ser la sorpresa y vamos a lograr ganar la Gobernación y la Alcaldía de Santa Marta.

En Córdoba hay una candidatura muy importante de coalición con el Partido Liberal en cabeza de Orlando Benítez y con muchas posibilidades de ganar. Lo propio pasa en Sucre con el hijo de Tito Díaz, Juan David, el exalcalde de El Roble, que fue asesinado después de haberle pedido al expresidente Uribe en un consejo comunitario que lo protegiera.

Y en general estamos tratando de abrir espacios, proyectos alternativos en cada uno de los departamentos de la costa.

ENS: Esta semana usted radicó una iniciativa dirigida a la formalización de los trabajadores de la actividad portuaria, ¿en qué consiste?

AS: Como producto del desarrollo de la política portuaria del país, que ha sido una política fundamentalmente de privatización y de concesión y que ha estado acompañada de una flexibilización laboral, ha amentado la informalidad de los trabajadores que se dedican a esta actividad en los puertos. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley que busca atender ese problema muy serio de informalidad.

Queremos también declarar la actividad portuaria como de alto riesgo, que signifique también mejoras prestacionales y laborales para los trabajadores. Así mismo, obligar a los operadores a que atiendan y cumplan con los estándares que son reconocidos en el mundo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

ENS: Se señaló que la iniciativa fue socializada con trabajadores de puertos…

AS: Nosotros constituimos mesas con las organizaciones de trabajadores de los puertos tanto en Buenaventura como en otros puertos del país, en Cartagena, en Barrancabermeja. El proyecto fue resultado de este ejercicio de diálogo y de construcción colectiva con los trabajadores.

ENS: Otra iniciativa presentada busca que la labor de los vigilantes se convierta en una actividad de alto riesgo. ¿En qué consiste?

AS: El país tiene 250.000 hombres y mujeres que se dedican a las labores de vigilancia en conjuntos residenciales, en barrios, en entidades comerciales, empresas, en fin.

Lo que estamos buscando con este proyecto es, primero, declarar también como una actividad de alto riesgo esta labor de vigilancia porque, como todos sabemos, los niveles del agravamiento de las condiciones de seguridad en las grandes ciudades y la presencia de estructuras delincuenciales, cada vez más poderosas y complejas, ponen en riesgo la vida de estas 250.000 personas.

En segundo lugar, buscamos crear una defensoría de los trabajadores de la vigilancia privada, de tal suerte que ellos puedan tener un instrumento para reclamar sus derechos y que el Ministerio de Trabajo pueda en tiempo real tener un seguimiento de las circunstancias laborales.

ENS: Esta semana usted y un grupo de parlamentarios radicaron una solicitud de moción de censura contra la ministra de Transporte, Ángela Orozco…

AS: Sí. Es plenamente justificada esa moción de censura por la manera como se comportó la Ministra y la Vicepresidenta en relación con la liquidación del contrato de la Ruta del Sol II que claramente beneficiaba a las entidades financieras relacionadas con el Grupo Aval y beneficiarias de esta concesión vial.

ENS: ¿Cuál es su opinión sobre la reforma al control fiscal recientemente aprobada en último debate por la plenaria del Senado?

AS: Yo quedé con una sensación agridulce. Me parece que es un paso hacia adelante que la Contraloría pueda ejercer la vigilancia preventiva y concomitante, en tiempo real para evitar que se intervenga cuando el daño ya se ha producido, pero me quedó una sensación de amargura por la imposición por parte de las mayorías del Congreso de que las contralorías departamentales se mantuvieran y se mantuvieran con un origen político o politiquero que le quita dientes al control fiscal y que, además, las convierte en un instrumento de chantaje para los gobiernos territoriales.