¿Cuántos policías más necesita Bogotá?

La capital tiene 239 policías por cada 100.000 habitantes, la más baja del todo el país. Veeduría pide aumentar 10.500 uniformados. ¿Qué propone cada candidato?

Hace un par de días la Veeduría de Bogotá hizo público un documento estratégico en el que identificó nueve retos para lograr una ciudad más segura y menos violenta. Es claro que por estos días la seguridad es un tema poco popular entre los ciudadanos que viven a diario la ciudad de Bogotá.

Pero también es claro que, en plena contienda electoral por la Alcaldía de la Capital del país, este ha sido uno de los temas clave en el debate de los candidatos que quieren regir el futuro de Bogotá durante los próximos cuatro años desde el Palacio Liévano.

Precisamente por eso la Veeduría hizo una serie de recomendaciones respecto al tema de seguridad, que buscan enriquecer el debate público y contar con una ciudadanía informada frente a las decisiones importantes de ciudad que se están tomando.

A este respecto, una de las acciones que este ente de control sugirió de manera urgente a los candidatos a la Alcaldía, fue la de aumentar el número de policías en la ciudad por cada 100.000 habitantes. Entonces es pertinente preguntarse, ¿Cómo está Bogotá a este respecto? ¿Sí tiene que aumentar su pie de fuerza? y ¿Por cuánto?

Bogotá, rajada en número de policías

Una de las medidas y de los estándares internacionales que ayudan a garantizar tanto la seguridad como la percepción de seguridad de los ciudadanos, radica en el número de policías que hay por cada 100.000 habitantes.

Aludiendo a que actualmente la ciudad cuenta con una tasa de pie de fuerza muy por debajo de lo establecido por las Naciones Unidas (tasa de 300 policías), la Veeduría señaló, palabras más palabras menos, que el reto de los próximos años debe ser el de cubrir ese déficit de uniformados y acercar a Bogotá al estándar internacional.

“Bogotá tiene una tasa de pie de fuerza de 239 policías por cada 100.000 habitantes, cuando el estándar internacional es de 300 policías por cada 100.000 habitantes. Localidades como Bosa tienen 58 policías por cada 100.000 habitantes así que, es nuestra recomendación que la ciudad cuente por lo menos con 10.500 policías más en el cuatrienio , lo que significa una inversión de entre $600.000 y $700.000 millones al año adicionales para el sector”, puntualizó Jaime Torres Melo, Veedor Distrital.

Adicionalmente, de acuerdo con cifras dadas a EL NUEVO SIGLO por la Secretaría Distrital de Seguridad, Bogotá es la ciudad que menos pie de fuerza tiene por el número de habitantes previamente mencionado, comparativamente con el promedio nacional, que se encuentra en 353,1 policías por cada 100.000 habitantes. Estas son cifras a octubre de 2018, las más actualizadas con las que cuenta el Distrito.

La ciudad mejor posicionada a este respecto es Bucaramanga, con 675,4 policías. La siguiente es la capital boyacense con 610,4 policías, y en tercer lugar se encuentra Popayán, con 544 uniformados. Cúcuta, Pereira, Villavicencio, Montería, Neiva, Ibagué, Manizales, Santa Marta y Barranquilla (con 381,1 miembros de la Fuerza Pública), alcanzan a figurar por encima del promedio.

La ciudad de Medellín se ubica sobre la línea, con 358 policías, y de ahí en adelante se encuentran las ciudades que están por debajo del estándar. ¿Cuáles son? Cali, con 298 hombres por cada 300.000 habitantes, Cartagena con 291 y por último, se encuentra la capital del país con 221 uniformados, convirtiéndose así en una discusión urgente en el debate público. Es importante señalar que, a pesar de la baja proporción con la que cuenta Bogotá a este respecto, y más cuando se mira comparada con las otras ciudades del país, durante los últimos cuatro años esta cifra se aumentó.

Lo que proponen los candidatos

El tema de la seguridad y la convivencia ha sido central en las agendas programáticas de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Todos han coincidido en la necesidad de aumentar el pie de fuerza de la policía en la ciudad, y varios de ellos han dado cifras exactas sobre en cuánto aumentarán la cifra.

Por una parte, Carlos Fernando Galán ha dicho con relación a la seguridad: “Sin lugar a dudas se necesita más pie de fuerza y se insistirá ante el Gobierno nacional tener más policías y mejor capacitados”.

Señala el candidato que se ha establecido también que el tamaño del pie de fuerza de la Policía lo decide el Gobierno nacional. “Los Alcaldes deben utilizar mejor lo qué hay a través de liderazgo y el trabajo con la Fiscalía y la Rama Judicial. Tenemos un déficit de 195 policías por cada 100 mil. Es necesario que el Gobierno nacional redistribuya mejor el pie de fuerza porque hay ciudades que tienen un indicador muy superior al de Bogotá”, sostiene.

Con el candidato coincidió Hollman Morris, quien no le apuesta a un mayor número de policías sino al mejoramiento de las condiciones de vida de los que ya actúan en Bogotá. “Si usted incrementa el pie de fuerza y trae policías para perseguir vendedores de empanadas, no está haciendo nada. La policía para combatir el crimen y el narcotráfico, no a la gente que trabaja honestamente”, dijo durante el primer debate de candidatos el pasado 8 de agosto en las instalaciones de La W.

Miguel Uribe Turbay ha sido reiterativo a este respecto. “Bogotá no puede seguir siendo una de las ciudades con menor pie de fuerza de todo el país. Por eso mi compromiso es traer tres mil nuevos policías, que vamos a pagar con recursos propios del Distrito”.

De acuerdo con la candidata por el partido Alianza Verde, Claudia López, su propuesta implica que la policía, la inteligencia y la justicia funcionarán las 24 horas del día, los siete días de la semana.

“Vamos a facilitar la denuncia ciudadana y que esta tenga efectos en la justicia con más fiscales trabajando para judicializar a los delincuentes. Duplicaremos las URI de 5 a 10 en la ciudad”, ha puntualizado la candidata, quien no ha dado un número específico de aumento, pero si ha dicho que la ciudad necesita garantizar 2.000 policías por turno, mejorar los mecanismos de denuncia ciudadana, duplicar los jueces y fiscales y aumentar los cupos carcelarios para mejorar la seguridad.