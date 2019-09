Controversia por gestión de Mineducación con megacolegios

Durante un debate de control político realizado esta semana en la plenaria de la Cámara sobre las demoras en la construcción de megacolegios, contratados durante el gobierno anterior, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, dio explicaciones sobre la gestión de su cartera. En la discusión, hubo cuestionamientos y también voces de respaldo a la funcionaria.

El representante por Antioquia, John Jairo Roldán, del Partido Liberal, cuestionó que a pesar de los problemas que tenían los proyectos contratados con el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, el Gobierno decidió continuar con esta entidad y solo puso “pañitos de agua tibia”.

“Esto no es felicitando a la Ministra. Yo la felicito en el sector educativo, pero no la puedo felicitar en el sector de la infraestructura física. Yo no me explico: un gobierno encontrando lo que encuentra le pone pañitos de agua tibia en el Plan Nacional de Desarrollo y sigamos”, dijo.

Roldán afirmó que esa entidad se debe liquidar. “¿Por qué se debe liquidar? Por una razón muy sencilla: este gobierno encuentra una institución totalmente concentrada en la corrupción, continúa con esa institución. Ministra, lo único que hicimos fue mejorarla en el Plan de Desarrollo, hacer unas convocatorias regionales, pero el fondo del problema que ha generado esta institución permanece”, dijo y añadió que “antes del fondo estaba la ley 21. El país se construyó con la ley 21 a través de convenios con los entes territoriales. No hay que poner una oficina en la calle 26 para firmar convenios con gobernadores y alcaldes”.

“11 horas lleva usted descuidando la calidad, la cobertura, los docentes, la generación E. 11 horas lleva acá y las que le hacen falta para dar explicaciones que no son propias de la misión de un Ministerio de Educación (…) El Ministerio no tiene experiencia para contratar, adjudicar para estas cuantiosas inversiones”, sostuvo.

Pero el representante por Bogotá, Juan Manuel Daza, del Centro Democrático, hizo una defensa de la gestión de la Ministra.

“El contrato del FFIE es del 2015, eso hay que dejarlo muy claro porque usted no tiene responsabilidad en este problema, usted tiene la responsabilidad de buscarle una solución a eso que encontró. Como le dije esta mañana, le reitero: me da tranquilidad que sea usted la que esté al frente de este reto porque en tan poco tiempo ha tenido varios logros: el mayor presupuesto en educación, empezar el programa de Generación E que en 2022 va a tener más de 300.000 jóvenes en educación superior de manera gratuita”, dijo.

“¿Qué hacemos para solucionar este problema de aulas siniestradas y además cumplir con la meta del Plan Nacional de Desarrollo? Tenemos que terminar 5.606 aulas y hacer 7.065 nuevas, revisando en sus respuestas encontramos las medidas que ha venido implementando. 228 procesos de incumplimiento que se necesitan para reasignar esos proyectos a nuevos contratistas. Unos mecanismos de gestión territorial para identificar, no como antes que se callaba el problema y cuatro años después estamos viendo los incumplimientos, sino de manera oportuna para trabajar en la solución. Lleva usted más de 900 comités en 70 entidades territoriales. Lleva 65 procesos destrabados. Pasó de tener nueve contratistas en el FFIE a 65 contratistas. También la calificación de los contratistas por desempeño para que evitemos que esos nuevos contratistas sean los que calificamos mal. Esta serie de medidas han dado resultado, Ministra”, sentenció.