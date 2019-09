Consejo de Estado sigue a espera de terna para Auditor

Este martes el alto Tribunal tomaría esta decisión porque el próximo jueves vence el periodo de Carlos Hernán Rodríguez Becerra

__________

Las dificultades que ha tenido la Corte Suprema en más de un año para cumplir su función electoral porque la Sala Plena no alcanza las mayorías en las votaciones, en gran parte debido a que no tiene todos sus magistrados, ahora también terminó afectando la elección del Auditor General de la República, pues a pesar de que el próximo jueves finaliza el periodo de dos años de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, no ha enviado la terna al Consejo de Estado para que haga la respectiva escogencia. Por ello este último alto Tribunal ya piensa en que tendrá que designar un encargado el próximo martes, como lo conoció EL NUEVO SIGLO.

También por los problemas que ha tenido la sala Plena de la Corte Suprema para elegir porque no logra los 16 votos que se necesitan para alcanzar las mayorías, está frenada la elección del Fiscal General de la Nación después de más de cuatro meses de que Néstor Humberto Martínez Neira renunciara al cargo, pues el presidente Duque consciente de las dificultades que en este sentido tiene el alto Tribunal, se ha abstenido de enviar la respectiva terna.

Desde entonces ha venido ocupando el despacho como encargado el vicefiscal Fabio Espitia. Pasan los días y por ahora no hay señales de que el presidente Iván Duque esté próximo a enviar la terna con los nombres para que se elija al titular en el cargo. Ello lleva a empezar a pensar que este funcionario se quedaría en lo que resta del año.

El pasado 4 de junio, el presidente Iván Duque dijo en una entrevista que ha querido “guardar un poco de prudencia” ya que en este momento la Corte Suprema “no tiene el número de magistrados” para que “pueda darse ese proceso con todas las garantías”.

Añadió que “voy a esperar esta semana y quizá la otra mientras se surte ese proceso de elección de magistrados y le presentaré al país una terna de personas honorables, preparadas, con patriotismo y con independencia”.

Sin embargo, ello no ha ocurrido porque en 17 salas plenas que el alto Tribunal ha realizado este año, no ha logrado los 16 votos por ninguno de los nombres que se postularon para ocupar las cuatro vacantes que dejaron desde 2018 los magistrados Fernando Castro y José Luis Barceló en la Sala Penal; así como Luis Gabriel Miranda y Mauricio Burgos en la Sala Laboral.

En mayo pasado se produjo una quinta vacante en la Corte Suprema, en la Sala de Casación Civil, a raíz de la renuncia de Margarita Cabello Blanco, quien fue designada por el presidente Duque como ministra de Justicia, en lugar de Gloria María Borrero, quien renunció. No obstante, en este caso no ha llegado al alto Tribunal, por parte del Consejo Superior de la Judicatura, el listado con aspirantes.

Con solo 18 magistrados actuantes en la Corte Suprema de Justicia se dificulta obtener la mayoría de 16 votos en Sala Plena necesarios para la toma de decisiones.

En la práctica es menos complicado obtener los 16 votos si participaran los 23 juristas que componen el alto Tribunal, que si solo lo hacen los 18 hoy actuantes. En este último caso se necesitaría casi que unanimidad alrededor de un nombre de los postulados, por ejemplo para el caso de terna para Fiscal.

También se dice por debajo de la mesa que los intereses que tendrían unas salas en imponer a las otras los aspirantes que le son más cercanos ha dificultado que se pongan de acuerdo en la Corte.

El 2 de julio pasado la Corte Suprema recibió del Consejo Superior de la Judicatura un listado con 34 aspirantes precalificados al cargo de Auditor General, a los cuales ya escuchó en audiencia pública en la que los conoció y escuchó sus propuestas. No obstante, como se dijo, no se ha podido poner de acuerdo para integrar dicha terna.

Caso inédito

La Auditoría General de la República es el organismo encargado de realizar control fiscal a las contralorías del país (control al control), dotado de autonomía técnica, jurídica, administrativa, presupuestal y financiera. La Constitución Política establece en el artículo 275 que la gestión fiscal de la Contraloría General de la República se ejercerá por un auditor elegido para períodos de dos años por el Consejo de Estado, de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia”.

En este sentido sería atípica la situación que se presentaría con la designación de un Auditor General en calidad de encargado mientras que le llega al Consejo de Estado la terna de la Corte Suprema.

Por ejemplo la terna para la elección del actual Auditor General fue integrada por la Corte Suprema el 3 de agosto de 2017, con suficiente tiempo de anticipación al vencimiento del periodo de Carlos Felipe Córdoba, con los nombres de Nora Fernanda Martínez López, Antonio Emiliano Rivera Bravo y Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

Por ello el Consejo de Estado tuvo más de un mes para escuchar en audiencia a los tres aspirantes y luego hacer la respectiva elección de Rodríguez Becerra el 19 de septiembre de 2017.

Así la Corte Suprema integrara la terna para Auditor General este lunes y la hiciera llegar al día siguiente al Consejo de Estado, no alcanzaría el tiempo porque hay que programar una audiencia pública y la Sala Plena de este último se reúne por lo general los días martes. Es decir que parece ser un hecho que será necesario designar un encargado.

Por su parte el auditor Rodríguez Becerra ya alista ‘maletas’, el pasado miércoles en audiencia pública hizo rendición de cuentas de su periodo 2017-2019, en el cual entre otras destacó que “como efecto del proceso auditor, dimos inicio a 30 indagaciones preliminares, 44 procesos de responsabilidad fiscal y 46 procesos administrativos sancionatorios. En cuanto a jurisdicción coactiva, actualmente se tramitan 40 procesos”.

Auditores

Nombre Periodo

Carlos Hernán Rodríguez Becerra 2017 – 2019

Carlos Felipe Córdoba Larrarte 2015 – 2017

Laura Emilse Marulanda Tobón 2013 – 2015

Jaime Raúl Ardila Barrera 2011 – 2013

Iván Darío Gómez Lee 2009 – 2011

Ana Cristina Sierra de Lombana 2007 – 2009

Piedad Amparo Zúñiga Quintero 2005 – 2007

Clara Eugenia López Obregón 2003 – 2005

César Augusto López Botero 2001 – 2003

Álvaro Guillermo Rendón López 1999 – 2001

Hernán Alonso Mazo Giraldo 1997 – 1999

Alcira Hernández Maldonado 1995 – 1997

Alberto Yepes Mora 1993 – 1995