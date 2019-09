Comenzaré los estudios y diseños del Tren Soacha-Bogotá: Nicolás García

El candidato a la Gobernación de Cundinamarca también espera mejorar la competitividad de su departamento

Nicolás García, uno de los candidatos mejor perfilados para asumir el cargo a gobernador de Cundinamarca, habló con EL NUEVO SIGLO sobre su agenda programática.

Él, quien durante la actual administración se desempeñó como Secretario de Gobierno y previamente como alcalde de Mosquera, explicó sus planes para mejorar la competitividad de Cundinamarca y su opinión frente a la forma en la que se debe consolidar la Región Metropolitana de la Sabana.

EL NUEVO SIGLO: ¿Por qué la decisión de presentarse a la Gobernación de Cundinamarca?

NICOLÁS GARCÍA: Mira: yo hago parte de un grupo que se llama El nuevo liderazgo, un equipo de trabajo que durante los últimos cuatro años viene trabajando sin pausa por el departamento de Cundinamarca, y que ha hecho las cosas bien. Nosotros pertenecemos a un grupo que quiere darle continuidad a las cosas que se han hecho bien; que quiere corregir lo que se deba corregir, y que quiere hacer lo que aún haga falta en materia de competitividad para que el departamento siga avanzando. Considero que hoy yo soy la persona más preparada para administrar el departamento y tengo el mejor programa de gobierno. Por eso sé que vamos a ganar la Gobernación.

ENS: ¿En qué consiste y cuáles son las líneas de acción de su programa de gobierno?

NG: Tenemos muchas líneas pero nos estamos concentrando sobretodo en la competitividad del Departamento. Queremos buscar el fortalecimiento del sector agropecuario como principal eje de la misma. Nuestra meta es la de asociar a los campesinos, poderles entregar semillas certificadas, fertilizantes, sistemas de riego, tractores, arados, embriones, inseminación, y hacer todo lo posible para que tengan mayor productividad a menor costo y por consiguiente mejores ingresos.

Dentro de nuestra visión, para llevar a buen puerto todas esas acciones vamos a crear la Agencia Comercial de Cundinamarca, una entidad que acercará al gran comprador con el pequeño productor, eliminando la intermediación. Si se quiere, a través de la misma nos volveremos en los intermediarios sin ánimo de lucro a favor de los campesinos. Esta será una entidad que permita que grandes compradores de Bogotá, compren los proyectos directamente al campesino o solo a través de nosotros. Pero que la plata les llegue a ellos porque eso se está quedando en los intermediarios y no es justo.

Por supuesto también tenemos que trabajar para fortalecer la llegada de empresas y de industrias a las zonas permitidas del departamento, generando no solo empleo y riqueza para esos municipios, sino también competitividad para Cundinamarca.

Integración

ENS: ¿Y en materia de salud e integración social?

NG: Vamos a continuar siendo el departamento número uno en inversión; en saneamiento básico; en planes maestros de acueducto y alcantarillado, en unidades sanitarias y en acueductos verdales. Vamos a crear una estrategia que nos permitirá generar becas a los estudiantes de educación superior más un subsidio de transporte.

Que no solamente tengan la beca, sino que no les cueste un peso su preparación. Tenemos el enorme reto de llevar el SENA a los colegios de Cundinamarca para que los alumnos de décimo y undécimo grado se benefician de esto y puedan graduarse como bachilleres técnicos. Esto se llama articulación de la media y lo hice siendo alcalde de Mosquera. La intención es replicarlo para el resto del Departamento.

Queremos generarles a los jóvenes esa primera oportunidad de empleo que no les queda fácil conseguir porque no tienen la experiencia. Queremos a los jóvenes estudiando y ganando ingresos y experiencia, y por eso promoveremos su primer trabajo a través de emprendimientos patrocinados por la Gobernación.

Queremos continuar con nuestro programa de subsidio a los adultos mayores que en nuestro departamento no tienen ninguna posibilidad de ingresos y necesitamos promover el potencial turístico de Cundinamarca. Creo que estos cuatro años han sido buenos y mi equipo de trabajo y yo asumimos el compromiso de hacer otros cuatro años aún mejores. Por eso mi eslogan es: sigamos haciendo lo mejor.

Otros proyectos

ENS: ¿A qué le daría continuidad?

NG: Sin lugar a dudas al trabajo extraordinario que se ha hecho con las juntas de acción comunal. Nosotros les dimos a las Juntas la confianza de ejecutar sus propias obras y ha sido un éxito total en el departamento. Hay que continuar así. Hoy somos el departamento del país que más invierte en saneamiento básico y vamos a terminar el cuatrienio con una inversión de $900.000 millones. Pero la más importante de todas: construir el Regiotram de occidente.

ENS: A usted, en calidad de Gobernador, le tocaría materializar la obra del Regiotram de Occidente, ¿cómo planea hacerlo?

NG: Este es un sueño de todos los sabaneros. Yo soy de Sabana occidente y recibiría con mucho orgullo y enorme responsabilidad la tarea de su ejecución y puesta en funcionamiento del Regiotram de Occidente. A este respecto, nuestro compromiso es que esa obra se adelante en los tiempos previstos y sin retrasos.

Ese es nuestro compromiso, así como el de materializar los estudios y diseños que se vienen adelantando para el Tren del Norte, que sería de carga y pasajeros y que uniría a Zipaquirá a Bogotá. Y una tercera tarea en materia de transporte público alternativo, será la de comenzar los estudios y diseños de lo que en un futuro será el tren Soacha-Bogotá.

ENS: Ese tren Soacha-Bogotá, ¿su plan sería dejárselo a su sucesor?

NG: Así es. Pero como ocurrió con el Regiotram de Occidente, alguien tiene que iniciarlo. En el departamento no caben los egos para hacer obras que solo uno pueda iniciar y terminar. Aquí hay obras a largo plazo que, con responsabilidad y madurez política se tienen que hacer, así no sea uno quien corte la cinta.

ENS: De acuerdo con usted, ¿cuál es el problema más apremiante que tiene el departamento?

NG: En lo rural, sin duda, que no le están llegando los ingresos al campesino y se están quedando en el intermediario como lo comentaba antes. Y en el sector urbano sin lugar a dudas la mayor preocupación, sobre todo en la Sabana, es la movilidad, el agua y la vivienda.

Estos son problemas compartidos con la capital y por eso la solución es generar mesas y puentes permanentes con la ciudad de Bogotá. Necesitamos concertar, siempre concertar con la ciudad, las decisiones que beneficien a millones de bogotanos y cundinamarqueses. La solución tiene que ser regional.

ENS: Como usted sabe en estos momentos ya se está tramitando en el Congreso la creación de lo que sería la Región Metropolitana de la Sabana, ¿cómo ve este proyecto?

NG: Yo creo que esta es una oportunidad muy valiosa para construir una propuesta de lo que debe ser la región. Me parece que la idea está bien sustentada pero presenta muchos vacíos que debemos aclarar en el camino, como por ejemplo la representación de cada entidad territorial en una mesa. Es decir: no podemos permitir que Bogotá, por ser más grande, tenga un voto mayoritario porque se acabaría cualquier equidad, y eso aún no está contemplado ni previsto aun en el Acto Legislativo.

Lo vemos con muy buenos ojos, como una oportunidad para que entre todos concertemos lo que debe ser nuestra ciudad-región y esperamos construir entre los nuevos gobiernos. Que los congresistas nos permitan ayudar a diseñar ese Acto Legislativo. No obstante, debo recordar que la Ley 1454, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, prevé ya una figura muy bonita, que es la región de planificación y gestion, que nos permite trabajar, a la gobernación, a los municipios y a Bogotá, en proyectos particulares. Ella puede ser una herramienta mientras se consolida el Acto Legislativo.