Colombianos ya no pagarán plan móvil de los Representantes

“Actualmente, la Cámara de Representantes paga $ 26’800.000 en pago (plan) de celulares. Por un tema de austeridad, hemos tomado la decisión de que, a partir del 13 de octubre, cada congresista pague su factura de celular”. Así lo anunció el presidente de la corporación, Carlos Alberto Cuenca Chaux.

Cuenca comentó que este es "un ejemplo que debemos dar y un ejemplo que también le vamos a solicitar al Gobierno Nacional, para que lo haga con todos los funcionarios, para que paguen, como cualquier colombiano, el recibo del celular".

“Son $ 26’800.000 que vamos a aportar al erario de este país porque todos los funcionarios deberán pagar como cualquier colombiano lo hace con su salario”, concluyó el representante Cuenca.

Cabe recordar que el pasado 17 de julio, el Gobierno Nacional aumentó en 4,5% el salario de los congresistas designando $ 32’741.755 como asignación mensual de cada miembro del Legislativo, lo cual corresponde a 39,5 salarios mínimos mensuales vigentes.

El representante por Bogotá, Mauricio Toro, de la Alianza Verde, destacó la medida que tomó la mesa directiva. “Creo que es una buena señal la que envía la Cámara de Representantes a los colombianos. Es un buen ejemplo que tienen que seguir no solamente el Senado de la República sino todas las corporaciones públicas que estén sacando del erario público para pagar celulares. Eso lo deben pagar con el salario cada uno de los dignatarios y empleados públicos, no tiene que cargarse al erario de los colombianos. Por eso, celebramos esta decisión”, dijo.

El también representante por Bogotá, José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, señaló que la decisión le genera un ahorro al Estado. “Estoy de acuerdo con la medida. La verdad yo venía haciendo poco uso de esa línea porque para eso tengo mi línea personal privada. Es decir, si no se está utilizando genera un ahorro para el Estado”, sostuvo.

A su turno el representante por Cundinamarca, Rubén Darío Molano, del Centro Democrático, afirmó que los parlamentarios también tienen que “hacer un aporte en materia de austeridad. Yo creo que el país y particularmente el Estado tiene un problema fiscal muy delicado y todos debemos hacer un esfuerzo por hacer un uso eficiente, ahorrar más y ser mucho más productivos con los recursos públicos”.

Por su parte, el representante por Antioquia, León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde, calificó la medida como “populista”. “Aquí se necesitan algunas herramientas para trabajar y el celular es una de esas herramientas. Además, no es mucho en recursos. Yo lo veo como una posición muy populista. Hay que intentar rebajar muchos de los gastos innecesarios. Pero en fin, si es así no tengo lío en entregarlo. Mañana mismo lo voy a entregar, no tengo problema con eso. Pero me parece que no era necesario. Muchos de nosotros trabajamos con ese celular para hacer nuestro ejercicio, para trabajar, porque estamos permanentemente en la calle”, afirmó.

“Ojalá que esos recursos que se ahorran, que suman más o menos $200 millones, se usen bien y vayan a invertirse en cosas que se necesitan para el buen funcionamiento de la corporación”, añadió.