Colombia es 49 en libertad económica entre 186 naciones

Colombia ocupa el puesto 49 entre 186 naciones evaluadas cada año por The Heritage Foundation y presentado por el Centro de Pensamiento de la Universidad Gran Colombia.

De acuerdo a los resultados del más reciente Índice de Libertad Económica 2019, que elabora el think thank líder de Washington, The Heritage Foundation y presentado por el Centro de Pensamiento de La Universidad La Gran Colombia, Colombia debe hacer más en libertad económica.

El estudio mide factores como el derecho fundamental de cualquiera de sus ciudadanos de controlar su trabajo y propiedad; y gobiernos que permiten que el trabajo, el capital y los bienes se muevan libremente.

La directora del Movimiento Libertadrio en Colombia, María Alejandra Londoño, dijo que “en Colombia necesitamos libre empresa, libre para competir, libre para crear riqueza. Estamos dispuestos a seguir apoyando esta causa, acompañar a aquellos colombianos que quieran ser campeones de la libertad y transformar este país con las ideas que sí funcionan, las ideas de la libertad. Por eso, intensificamos nuestra agenda de conversaciones con líderes empresariales, gremiales y formadores de opinión para que alcen la voz y defiendan, cada vez con mayor entusiasmo, la libre iniciativa, la libre asociación y la libre empresa”.

Entre los pilares que se destacan para obtener mayor libertad económica, según Londoño, el primer paso es disminuir el gasto público ya que si se recortan impuestos antes de estas inversiones, el gobierno buscará financiación a través de deuda o, a través de emisión monetaria. Es vital que en Colombia se promueva un gobierno austero en la cultura ciudadana, desde las alcaldías locales hasta en los entes autónomos.

Impuestos

Otro punto es reducir las tasas de impuestos para no estar financiando las ineficiencias presupuestales que se ven hoy en día y quitar la carga impositiva tanto a empresarios como a ciudadanos de a pie.

“El camino para aumentar la libertad económica en Colombia es una disminución rigurosa de los impuestos, es enseñarle a Colombia que hay otro camino y que ese camino son las ideas de la libertad, de la libre empresa. Que los verdaderos héroes son los empresarios, aquellos que desafían las absurdas leyes que ponen trabas al comercio”, dijo Londoño.

Eliminación de trámites

Asimismo, la eliminación de trámites permite que en Colombia sea más fácil hacer negocios, aumentando los niveles de competitividad del país. De allí que es importante para la prosperidad económica del país dar prioridad a la iniciativa privada, “Los que ponen sus ahorros, su capital y su trabajo al servicio de la sociedad colombiana, generando empleos e innovando son en gran parte el sector privado por eso es fundamental eliminar el camino pantanoso de los trámites para la creación de empresa”, indicó Londoño.

De la misma manera, para Daniel Raisbeck, Director del Centro de Innovación de la Universidad La Gran Colombia, hay dos factores fundamentales en los resultados obtenidos por el país en el índice libertad económica.

"El primer punto está relacionado con la política de impuestos que ha cambiado constantemente en los últimos años. Eso afecta la libertad económica porque entre más impuestos hay, las personas y las empresas tienen menor capacidad para invertir, ahorrar y generar crecimiento. El segundo asunto, es lo que en el ranking se llama Estado de Derecho, en donde la caída tiene que ver con la crisis del sistema de justicia, la falta de transparencia, la corrupción y la inseguridad jurídica, teniendo en cuenta que en el caso de los inversionistas, las reglas de juego están cambiando cada dos años. Esto es completamente perjudicial para la libertad económica", explicó.

De esta manera, Colombia podría empezar a subir puntos dentro de los índices de libertad económica que se realizan cada año alrededor del mundo y, además, se daría paso a una nueva etapa de prosperidad económica.