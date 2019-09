Choque por supuesto cartel de contratación en Cartagena

El alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, reaccionó en las últimas horas al conocerse unos audios publicados por W Radio de una conversación en donde supuestamente el exsenador Vicente Blel Saad dice a su interlocutor que el Mandatario distrital cogió la contratación para su beneficio.

La conversación de Blel Saad, padre del actual candidato a la Gobernación de Bolívar, Vicente Blel Scaff, con su interlocutor hace referencia a un presunto cartel de la contratación en el departamento de Bolívar manejado por los políticos.

En uno de los apartes de la conversación Blel Saad dice que Pedrito “se cogió todo, todo, todo... él estaba acabado políticamente... entonces cogió ahora la Alcaldía, desconoció a todo mundo y se está fortaleciendo a él para armar su grupo para ser competencia nuestra... Se ha cogido toda la contratación.... Es un delincuente... Yo con él no, él se habla con Vicente (hijo) pero yo no hablo con él”.

Frente a estas afirmaciones, el alcalde Pereira, quien fue designado en septiembre pasado por el presidente Duque, debido a que el titular Quinto Guerra fue suspendido por la Procuraduría por una inhabilidad para ocupar el cargo, dijo que “no respondo descalificaciones”.

No obstante Pereira explicó que “en primer lugar, como todo el mundo lo sabe, no hice parte de la última terna que envío el Partido Conservador, lo cual demuestra que mis actuaciones no son del agrado de algún sector de la clase política. Por lo tanto no espero palabras amables de ellos”.

Añadió el Alcalde (e) que “en segundo lugar, Cartagena ha sido testigo de la transformación de los procesos de contratación, procurando la transparencia y eficiencia. Acabamos con los pliegos sastre que conducían al único proponente”.

Al exsenador Blel Saad, que hace algunos años fue condenado por parapolítica, se le escucha también en los audios referirse al gobernador de Bolívar, Dumek Turbay. “Claro, es que Dumek se ha brincado a todo mundo… hasta el mismo primo se ha brincado… Lidio dice que está brincando, que mucha gente que dio plata y ni siquiera se la ha devuelto…. pero largo largooo.... Si no se ha ganado $300.000 millones… porque él es el Gobernador que más ha contratado de todos los gobernadores del país… con la vaina esa de las víctimas de El Salado… obras cada rato… y a todo mundo le quitan la plata por delante”.

Como consecuencia de estos audios el partido Centro Democrático anunció ayer que le retirará el apoyo al candidato Blel Scaff. “Le estamos solicitando a la Procuraduría que nos diga cómo proceder, porque jurídicamente el aval a Vicente Blel no se puede quitar”, señaló la directora de esta colectividad, Nubia Stella Martínez.

Por su parte el presidente del Directorio Nacional Conservador, Omar Yepes, como parte de la coalición que respalda al candidato Blel Scaff, dijo que llevará este caso a la Comisión de Ética y al Directorio. Los otros partidos que conforman esta coalición son Liberal, ASI y La U.

Por estos audios la Fiscalía abrió ayer una investigación para establecer si se refieren a un presunto cartel de la contratación en Bolívar.