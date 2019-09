Capturan al subcontralor de Antioquia por presunta corrupción

La Fiscalía logró la detención de Rubén Darío Naranjo y su esposa en el aeropuerto de Rionegro cuando ambos llegaban de vacaciones

Fueron capturados subcontralor de Antioquia Rubén Darío Naranjo y su esposa María Elena Escobar, justo después de llegar al país desde Estados Unidos donde se encontraban de vacaciones.

La Fiscalía acusa a la pareja de pertenecer a una red de corrupción en la Contraloría de ese departamento por la cual fueron capturadas otras 10 personas que fueron dejadas en libertad la semana pasada por el juez del caso. Dicha red se encargaba supuestamente de manipular los hallazgos que se obtenían en las auditorías para minimizar su gravedad.

La orden de captura en su contra se encontraba en vigencia desde hacia dos semanas, sin embargo no podía hacerse efectiva pues Naranjo y Escobar se encontraban fuera del país y por lo cual, las autoridades no descartaban elevar una circular roja a la Interpol en caso de que no volvieran a Colombia.

Naranjo es investigado por sus cercanos nexos con los alcaldes de Jardín y La Pintada y el gerente del hospital, a quienes habría favorecido en auditorías fiscales a cambio de favores políticos y contratos.

Según la Fiscalía, el alcalde de La Pintada, César Augusto Zapata, celebró nueve contratos por al rededor de 200 millones con dos empresas de la familia de Naranjo; una de ellas gerenciada por su esposa Elena.

El subcontralor y su esposa permanecerán en el búnker de la Fiscalía en Medellín y este martes serán presentados ante un juez.