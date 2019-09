“Bogotá necesita una política pública de voluntariado”

Así lo indica José Domingo Jiménez, cabeza de lista al Concejo de Bogotá por el Partido de La U

_______

José Domingo Jiménez, quien es director de las juventudes de la Iglesia de Jimmy Chamorro, actualmente es la cabeza de lista al Concejo de Bogotá por el Partido de La U. Él, quien ante todo cree que su vida debe ser de servicio, está convencido de que desde la política se puede trabajar por y para la gente, y generar un contacto permanente con la ciudadanía.

Refiriéndose a la necesidad de la ciudad de un verdadero sistema de transporte masivo, Jiménez le dijo a EL NUEVO SIGLO cuáles son los proyectos que su partido impulsará desde el Concejo, con él a la cabeza.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cree usted que una reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá es necesaria para la ciudad?

JOSÉ DOMINGO JIMÉNEZ: Sí, es supremamente necesaria porque estamos hablando de un decreto de ley que es del año de 1993, y por consiguiente estamos hablando de una realidad que supera los 20 años y eso implica que este es un documento que retrata a una ciudad que no tenía los habitantes que hoy tiene; que no tenía las necesidades que hoy tiene, y que se diseñó para otra ciudad.

Esta es una reforma muy necesaria porque sí es fundamental pensar en una reestructuración de las localidades. Hoy hay 20 pero podrían ser muchas más para compensarse tanto en tamaño como en población. Es que hay localidades inmensas en Bogotá y al ser tan grandes en muchas ocasiones no pueden abarcar todas las necesidades que tienen los ciudadanos.

Y en una segunda medida, Bogotá necesita una reestructuración para darles más autonomía a las Juntas de Acción Local, pero también a los alcaldes de las localidades. Necesitan mayor autonomía y mayor libertad, porque no podemos seguir centralizando todas las decisiones en la Alcaldía Mayor. Y por último porque es necesario darles más herramientas ciudadanas a los habitantes de Bogotá para que puedan tener una mayor participación.

La inseguridad

ENS: ¿En este momento cuál es el problema más apremiante que tiene la ciudad? Y desde el Concejo, ¿su partido cómo buscaría resolverlo?

JDJ: Yo creo que sin lugar a dudas el problema más apremiante que tiene Bogotá es el de la inseguridad. No obstante, cuando hablamos de esta variable también estamos hablando de la corrupción, que es algo así como el núcleo de todos los males. Para ejemplificarlo con algo sencillo: ahorita se nos viene el Metro encima y va a requerir de una fiscalización muy fuerte por parte del Concejo de Bogotá. Es una obra sobre la cual estamos hablando de cifras astronómicas, y si no hay un control político y fiscal serio, se nos puede convertir en una obra que lejos de implicarnos progreso, va a traer grandes problemas, generando caos, corrupción y obras inconclusas que no son más que focos de violencia.

Entonces, sí el peor problema de Bogotá y del país es la corrupción. Ahora, si me preguntas de urgencias, indudablemente estamos hablando de inseguridad y movilidad. Frente a la seguridad es necesaria un mayor pie de fuerza de la Policía; mayor presencia de cámaras de seguridad, sobre todo en Transmilenio, para que quede un registro de los que hayan delinquido. Y frente a la movilidad hay que buscar alternativas y por supuesto seguir adelante con el Metro: no va a solucionar todo el problema pero sí lo va a ayudar mitigar.

Los proyectos

ENS: ¿Cuáles son los cuatro proyectos clave que el Partido de La U quiere impulsar en este Concejo?

JDJ: Son varios. Primero que todo tenemos un proyecto que implica que haya una mayor presencia de la Fuerza Pública en la ciudad. Hay que presionar a la Alcaldía para que haya recursos y ella misma genere los recursos para aumentar este pie de fuerza.

Segundo que todo, queremos trabajar en una política pública de voluntariado, en donde podamos apoyar a todas aquellas organizaciones que ayudan, y hacer que toda la ciudadanía se involucre en esa búsqueda de soluciones a los problemas que vive la ciudad. Ahora mismo la ciudad adolece problemas de cultura ciudadana serios, pero cuando la gente se siente involucrada y cuando el Distrito acerca escenarios para que la gente pueda trabajar y conseguir una mejor ciudad, va a incidir positivamente en los resultados.

Además, queremos sacar adelante un proyecto de acuerdo ciudadano en donde podamos impulsar emprendimientos en Economía Naranja. Hay muchos jóvenes que podrían generar empleo, riqueza y si la misma Alcaldía genera recursos y programas para que podamos impulsar grandes ideas, estaremos haciendo mucho.

ENS: Frente al pico y placa, así como al límite de velocidad, ¿qué planea hacer su bancada?

JDJ: Frente al pico y placa consideramos que se debe mantener. Bogotá tiene una presencia excesiva de automotores y ese ya es un problema de vías y de buscar medidas alternativas. El pico y placa no va a generar una gran diferencia.

Si extendemos el pico y placa para todo el día, obviamente eso va a aumentar la oferta de vehículos y vamos a seguir llenándonos de carros. Ese sería un estímulo negativo en este momento. Mientras Bogotá no implemente un nuevo sistema de transporte, el pico y placa como está, sin ninguna modificación, permite sobrellevar el problema de movilidad.

Ahora, frente al tema del exceso de velocidad sí se puede incidir en la movilidad. Estamos esperando que haya más estudios, y frente a los resultados que hemos visto sí creemos que el máximo de 50 Km/h es algo positivo para la ciudad que se debería seguir impulsando pero ahí no está realmente el verdadero trasfondo de la solución para el tema de la movilidad.

ENS: Respecto a la crisis de los migrantes venezolanos, ¿qué planes tienen para hacerle frente a esta situación?

JDJ: Yo vengo trabajando desde antes de ser candidato en un trabajo de voluntariado en El Codito, en donde hubo mucha afluencia de venezolanos, y considero que la migración, aunque es un tema que le compete directamente al Gobierno nacional y a la Cancillería, sí es necesario generar emprendimiento para los colombianos. En la medida en la que generemos oportunidades laborales podremos generar oportunidades de empleo para los venezolanos.

Sin duda alguna es necesario establecer empresas para que ellos puedan tener oportunidades. Bogotá no se puede cerrar y tomar una actitud xenófoba. Es necesario darles la mano, abrirles las puertas, seguir generando ayudas para ellos y ver también cómo hacen un tránsito de retorno a casa, o cómo hacerse parte de la producción productiva de la ciudad desde el Concejo de Bogotá.

Lista al Concejo por el Partido de La U

José Domingo Jiménez

Fabio Alberto Serrano

Felkin Yamid Ramírez

Luis Eduardo Dimitry González

Rubén Darío Torrado

Fabián Jesús Santos

Raúl Herrera

Alejandro Barrera

William Quintero

Juan Carlos Cárdenas

David Ballén

Jairo Bohórquez

Sebastián Felipe Aristizabal

Catalino Jesús Castro

John Jairo Salamanca

Melinda Mendoza

Teresa de Jesús Cruz

Edilson Yesid Moreno

Angel Andres Jaimes

Julio Blanco

Juan Carlos Coronado

Henry Bautista

Miguel Ángel Gómez

Argemiro Castiblanco

Luis Alejandro Sandoval

Laura Alonso

Marcelino Peñuela

Miguel Enrique Cubillos

Miguel Ángel Bernal

Margarita Molina

Deybis Martínez

Ingri Acevedo

Luz Rojas

Jennifer Kopp

Hernando Zapata

Carmen Saba

Flor Marina Castañeda

Sindy Alexis Cristiano

Andrés Rojas

Fransula García

Mariela Cabanzo

Dolly Hernández

Isabel Rico

Gloria Sánchez

Erlin Giovan Perea