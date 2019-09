AQUÍCABEMOSTODOS, Colombia libre de xenofobia

La promoción de la tolerancia y la convivencia respetuosa entre las personas, sobre todo de cara a los migrantes venezolanos. Nueva entrega de la alianza de EL NUEVO SIGLO con la Procuraduría General

___________

La migración ha sido una constante de la humanidad desde tiempos remotos y aún en la actualidad las personas se siguen desplazando permanentemente de forma individual o colectiva, por diversos motivos. Según Naciones Unidas en 2017 el número de migrantes alcanzó la cifra de 258 millones, frente a los 173 millones que había en el año 2000. Este incremento representa un reto significativo para todos los países, especialmente para los receptores, y refleja una nueva realidad para la que probablemente no estamos preparados.

Nuestro país no es ajeno a estas dinámicas migratorias. De hecho, es evidente que, como consecuencia de la problemática social y política que enfrenta Venezuela, en los últimos años se ha incrementado notablemente el número de migrantes provenientes del vecino país. Según datos oficiales de Migración Colombia, en los tres años anteriores, la cifra de venezolanos en nuestra nación aumentó de 39.311 en 2016 a 184.087 en 2017 y 769.726 en 2018. El último informe de la entidad, con corte a 30 de junio de 2019, reportó un total de 1.408.055 venezolanos, y se estima que esta tendencia seguirá en aumento. La mayor concentración de esta población se encuentra localizada en Bogotá con un 22,2%, seguido de Norte de Santander con un 13,1%, La Guajira con el 11,6%, Atlántico con el 8,8% y Antioquia con el 8%.

Lea también: Integridad: virtud difícil en Colombia

Esta situación ha tenido efectos lamentables, tales como incidentes xenófobos que se han reportado en las calles y en las redes sociales, así como fenómenos de explotación laboral, reclutamiento forzado y trata de personas. Ahora bien, en un escenario electoral como el que estamos viviendo, a un mes de escoger nuestros mandatarios locales, se aumenta el riesgo de situaciones y discursos políticos cargados de discriminación, estigmatización y xenofobia, que buscan atemorizar a la población y responsabilizar exclusivamente a los migrantes y refugiados venezolanos por el aumento en las tasas de criminalidad, desempleo y vandalismo, entre otros.

La Procuraduría General de la Nación, como entidad promotora de los derechos humanos y defensora de los intereses de la sociedad en general, ha tomado acciones encaminadas a promover el respeto entre colombianos y migrantes; a evitar comportamientos discriminatorios y xenófobos contra nuestros hermanos venezolanos, y a promover una integración pacífica, tolerante y empática de los migrantes y refugiados en las comunidades receptoras.

La directiva

En este sentido, el 8 de abril del presente año, la Procuraduría expidió la Directiva No. 005, a través de la cual se imparten instrucciones para que los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos garanticen los principios de igualdad, no discriminación, eviten la comisión de conductas xenófobas por parte de los candidatos y dignatarios en este proceso electoral; y dispone que los servidores del Ministerio Público, en especial los Procuradores Regionales, Provinciales y Personeros, deberán requerir e informar de manera inmediata a las autoridades competentes sobre cualquier irregularidad evidenciada, cuando se tenga conocimiento o se formulen quejas sobre conductas indebidas en el desarrollo de las campañas electorales. Los partidos políticos, movimientos y/o grupos significativos de ciudadanos que incurran en las prohibiciones aquí señaladas serán objeto de las acciones disciplinarias que corresponda adelantar.

Así mismo, la Procuraduría en cumplimiento del mandato constitucional de velar porque el Estado colombiano garantice el acceso a los servicios de salud, educación, alimentación y demás garantías, adelanta una estrategia de seguimiento y control preventivo sobre los procesos de integración del migrante venezolano, población retornada y su familia, en distintas áreas críticas tales como salud, educación, primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, agua y alojamiento, inclusión laboral, a través de una herramienta que le permita a la institución determinar el estado de avance de la implementación del Conpes 3950 y otros instrumentos de política pública en materia migratoria, por parte de las entidades responsables de atender y mitigar la problemática migratoria venezolana a nivel nacional y territorial.

Con la OIM

De forma complementaria, la Procuraduría General de la Nación suscribió un Memorando de Entendimiento con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyo objetivo es la defensa y promoción de los derechos humanos de los migrantes y de las comunidades receptoras; la defensa y promoción de la migración ordenada, segura y regulada; la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes; así como el impulso a condiciones de vida digna, con enfoque territorial, étnico y de género.

En el marco de dicho memorando y con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se está adelantando una de las primeras iniciativas de la alianza que corresponde a la campaña “#AquíCabemosTodos, Colombia libre de xenofobia”, que va dirigida a todos los colombianos y especialmente a los candidatos a las elecciones del próximo 27 de octubre. La campaña pretende contribuir a la promoción de la tolerancia y la convivencia respetuosa entre las personas, a desarrollar sentimientos de empatía y solidaridad hacia los migrantes y a lograr que los candidatos se comprometan a no usar mensajes de discriminación o xenofobia en sus campañas y que los electores voten por las ideas y propuestas y no por mensajes de odio. Con ese último fin, se ha desarrollado la página web www.aquicabemostodos.org a través de la cual se invita a que los candidatos se sumen al compromiso sobre el no uso de discursos xenófobos en sus campañas.

Finalmente, la invitación para todos es a promover la convivencia y el respeto entre colombianos y migrantes, a oponernos a discursos cargados de prejuicios y de odio, a comprender las arduas y dramáticas situaciones a que se enfrentan los migrantes y sus familias y a reflexionar sobre el rol de los migrantes y refugiados como una población que puede aportar al crecimiento económico del país, a enriquecer su diversidad cultural con nuevos talentos y a impactar de manera positiva en la sociedad con ejemplos de superación y éxito.

También se hace extensiva la invitación a los medios de comunicación para involucrarlos en el compromiso de frenar la difusión de mensajes de odio y discriminación y evitar generalizaciones. Por último, invitamos especialmente a todos los candidatos, partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, a que garanticen los principios de igualdad, no discriminación y eviten la comisión de conductas xenófobas y discriminatorias en sus campañas políticas.

* Especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo. Asesora del Grupo de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la Nación.