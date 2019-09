"Algunos concejos se están apresurando a elegir personeros"

EL NUEVO SIGLO: Fenalper invita a los concejos a que prime la meritocracia en la elección de personeros para el periodo 2020–2024…

JESUALDO ARZUAGA RAMÍREZ: Vamos para cuatro años que se escogieron los personeros municipales vía un concurso de méritos que consistía en un examen de conocimientos, una evaluación de la hoja de vida y una entrevista que hacía el Concejo Municipal. Ahí se seleccionaban los personeros y estos trabajaban por cuatro años. Estamos en estos momentos en un proceso en que los concejos están firmando los acuerdos con las respectivas universidades o centros de formación.

Hay dos inquietudes alrededor del tema: el primero es que exhortamos a los concejos para que estos convenios se hagan con instituciones idóneas porque se está dando el caso de que hay concejos que no lo están haciendo y están buscando instituciones que no son las más idóneas para realizar este tipo de concursos. No lo están haciendo con universidades ni con la Escuela de Administración Pública, ESAP, y eso genera una gran preocupación.

Por otro lado hay otra preocupación en relación con la publicidad de los concursos. ¿Qué está ocurriendo? Está el caso, por ejemplo, de Barranquilla, donde ya se empezó a adelantar el proceso de formación de este convenio de inscripción y del concurso, y estamos en este momento en septiembre, y realmente el Personero Municipal debe estar posesionado el 1 de marzo de 2020, entonces se empiezan a generar inquietudes que desde ya los concejos empiecen a hacer estos concursos, cuando ni siquiera se han escogido nuevos concejos y alcaldes en los municipios.

Eso genera suspicacias, por ejemplo, en el caso de Barranquilla el proceso se tuvo que suspender vía acción de tutela.

Hay otra preocupación y es que en lo que tiene que ver con la ESAP sacó unas convocatorias pero está permitiendo solo la inscripción de las persones a un solo concurso, es decir a un solo municipio, lo cual no lo establece por ningún lado la ley ni le dieron autorización para eso. Hay algunos personeros y personas de la ciudadanía que quieren presentarse a los concursos y dicen que efectivamente se estaría vulnerando la posibilidad de acceder a cualquier municipio del país, incluso de poder presentarse a varios municipios, esto no está prohibido.

ENS: ¿Eventuales vacíos en la ley explicarían las anomalías que usted cita?

JAR: Seguramente faltó un poco más establecer unos cronogramas más estrictos en relación con el tema, porque lo que decía en relación con ese concurso: este concejo estaría poniendo el personero del que viene, o sea adelantaría gran parte de la elección del personero, y los que se elijan en los comicios de octubre llegarían simplemente a entrevistarlo.

El deber de los concejos en estos momentos es firmar los convenios con las respectivas universidades e instituciones idóneas y empezar a avanzar en eso, pero no más.

ENS: Fenalper insistió en el Congreso en el proyecto para fortalecer las personerías, ¿cuál es la situación de esta iniciativa?

JAR: Pues el proyecto va a regular porque efectivamente en el Congreso de la República, concretamente en la Cámara de Representantes, se está discutiendo pero ha tenido detractores por todo lo que tiene que ver con el aumento de los topes presupuestales para las personerías y evidentemente el lobby que han venido haciendo la Federación de Municipios y algunas alcaldías para que efectivamente no se aumente el presupuesto de las personerías.

Hemos llamado la atención en relación con el tema, es que efectivamente, por ejemplo, hoy en día una personería municipal de sexta categoría funciona con $120 millones al año, de donde sale el salario del Personero y en algunos casos de la persona que le ayuda, un secretario. Más más o menos un Personero Municipal está ganando $3.5 millones, entonces hagan las cuentas, más de la mitad se le va en lo que tiene que ver con salarios y lo demás para cumplir con el resto de funciones.

Este proyecto busca subir los topes y desde nuestra óptica no afecta el presupuesto de un municipio. Por ejemplo, en el caso de un municipio de sexta categoría, lo que está buscando la iniciativa es aumentar más o menos en $50 millones el presupuesto anual de la Personería.

Creemos que no se afectaría como se está vendiendo el tema el presupuesto del municipio, que a veces se va en otros gastos pudiendo fortalecer a una institución tan importante como es la Personería Municipal.