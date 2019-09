Ajustar normatividad relacionada con el predial: Forero

Andrés Forero, actual concejal y cabeza de lista por el partido Centro Democrático, aspira mantener su silla en el cabildo para seguir avanzando en proyectos que son clave para la ciudad.

Forero, quien durante todo su periodo como cabildante estuvo sin los dos policías a los que tiene derecho, ha propuesto a sus colegas que le cedan a la ciudad su protección, a menos que tengan problemas de seguridad. Con la firme intención de llevar a buen puerto el ajuste de la norma distrital relacionada con el cobro del impuesto predial, el concejal habló con EL NUEVO SIGLO sobre los problemas más apremiantes que tiene Bogotá.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cree usted que una reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá es necesaria para la ciudad?

ANDRÉS FORERO: La Reforma como tal le compete a las bancadas del Congreso de la República, y aunque nosotros como concejales no ternemos injerencia directa sobre su reforma, ya que es un decreto ley, lo que sí se debería tener en cuenta, de cara a la discusión en Cámara, es la necesidad de revisar la dimensión de las localidades.

Hoy Bogotá tiene 20 localidades y cuando uno revisa su extensión y población, hay unos desbalances muy grandes. Lo que se ha planteado y que de hecho es una sugerencia que hace el Plan de Ordenamiento Territorial, es la posibilidad de aumentar las subdivisiones administrativas. Que sean un poco más de localidades y que se homogenicen un poco. Eso sería interesante y el Centro Democrático, desde su bancada en el Congreso, estaría de acuerdo.

ENS: En este momento, ¿cuál es el problema más apremiante que tiene la ciudad y desde el Concejo, su partido cómo buscaría resolverlo?

AF: Yo creo que las encuestas son claras en dos tendencias: una, que establece que el principal problema de la ciudad es la inseguridad. Y una segunda, asociada al tema de movilidad. En el caso de la seguridad, lo que nosotros siempre hemos planteado es que haya un incremento en el pie de fuerza y nuestro candidato a la Alcaldía, Miguel Uribe, ha dicho que él considera que debería haber un presupuesto que permita que ya no solamente le pidamos a la Nación los policías, sino que nosotros como Distrito podamos garantizar su financiamiento.

En materia de seguridad hay un tema fundamental que pasa por la justicia y el Congreso debe adelantar una reforma a la misma. Vemos con preocupación cómo la policía hace su tarea con los delincuentes y en ocasiones son dejados en libertad.

Y frente a la movilidad, yo creo que la entrada en funcionamiento del sistema de re-semaforización. Más allá de las polémicas que se han presentado, creo que eso va a ayudar a racionalizar los flujos de tráfico de la ciudad. Por otro lado creo que es importante hacer un ejercicio de concientización ciudadana, es necesaria. Me parece muy riesgoso echar para atrás el proceso del Metro. Creo que no sería positivo, aunque sí creo que es parte de la solución, no es toda la solución al problema, pero sí es necesario.

Los proyectos

ENS: ¿Cuáles son los cuatro proyectos clave que el partido Centro Democrático quiere impulsar en este Concejo?

AF: Los grandes proyectos de Acuerdo vienen de la Administración y uno que nos interesa promover, es el de ajustar la norma distrital relacionada con el cobro de impuesto predial a la ley 1995 de este año, que sacó mi partido. Que es la que pone máximos topes al predial.

Obviamente nos interesa sacarlo adelante. No alcanzamos a hacerlo en esta dirigencia porque estamos discutiendo el POT, pero en noviembre que se comienza a discutir el presupuesto, lo que nos interesa es ajustarla y ojalá mejorarla. La ley 1995 de este año lo que define es que los máximos topes sean IPC + 8. Con Miguel Uribe se ha planteado la posibilidad de que sea IPC+3. Entonces es eso: ajustar la normatividad distrital relacionada con el predial, a la ley 1995 que sacó el Centro Democrático.

ENS: Frente al pico y placa, así como al límite de velocidad, ¿qué planea hacer su bancada?

AF: Respecto al pico y placa nosotros no estamos de acuerdo en aplicarle esta medida a las motos. Eso nos parece delicado. Tampoco estamos de acuerdo en aumentarlo para todo el día como lo han planteado algunas personas y creo que por ahora la ciudad debe mantenerlo como está.

En el caso de la reducción de la velocidad que se implementó en varias de las vías principales, como bancada estamos pendientes de revisar si esta medida ha tenido un impacto positivo, y de ser así pues estamos de acuerdo en que se mantenga. Pero sí tenemos que revisar a fondo cuáles han sido los resultados.

ENS: Respecto a la crisis de los migrantes venezolanos, ¿qué planes tienen para hacerle frente a esta situación?

AF: Lo primero que hay que decir es que esto demuestra la importancia que ha tenido la política exterior del presidente Iván Duque frente a este tema. Yo creo que la forma en la que se debe frenar, e incluso revertir, el flujo de migrantes (y aclaro, eso no pasa ni por el Concejo ni por el Alcalde), es con ponerle fin a la dictadura. Por eso me parece tan importante ese ejercicio diplomático que ha adelantado este Gobierno.

No soy partidario de que se cierren las fronteras como ha ocurrido en otros países, pero lo que sí pienso y creo, es que ahí el Distrito sí debe tener una relación muy cercana con Migración Colombia. A los venezolanos que se encuentren delinquiendo, que inmediatamente los deporten.

Hay que brindarles toda la atención, todos los canales de ayuda. Creo que la forma en la que Bogotá ha abordado la crisis humanitaria de los migrantes en ese sentido ha sido un ejemplo para Colombia y el mundo, pero hay que evitar que se generen problemas de seguridad en las localidades y barrios. Hay que ser contundentes con los venezolanos que abusen de la hospitalidad de los colombianos.

Lista al Concejo por el Centro Democrático

Andrés Eduardo Forero

Humberto Rafael Amín

Jaime Rafael Móron

Juan Pablo Echeverry

Oscar Jaime Ramírez

Simón Osorio Jaramillo

Diana Marcela Diago

Claudia Patricia Guauque

Alba Lucy Oviedo

José Alejandro Jaramillo

Juan Carlos Montaña

Juan Pablo Camacho

Carolina Villegas

Jennifer Mesa

Jorge Luis Colmenares

Javier Manuel Palacio

Javier Alejandro Ospina

Josias Fiesco

Juan Sebastián Jiménez

Anayibe de la Trinidad Vargas Peña

Cesar Enrique Ordoñez

Nohora Lucila Rodríguez

Iván Eduardo López

Olga Lucia Garzón

Luis Carlos Velandia

María del Carmen Mendoza

Laura Estefanía Medina

Yefrey Ramón Guerrero

María de los Ángeles Guevara

Carlos Eduardo Vilma Parra

Marxia Giovanna Bastidas

Juan Pablo Castillo

Jairo Abel Soler

Donny Alexei Rossoff

Pedro Javier Santiesteban Millán