Adelantan para octubre elección del Registrador

A pesar de que el periodo de cuatro años del registrador nacional, Juan Carlos Galindo, finaliza el próximo 6 de diciembre, se conoció ayer que los presidentes de las altas Cortes decidieron adelantar la elección para la segunda semana de octubre.

La determinación se habría tomado porque el número de aspirantes que participan es bajo en comparación con otras oportunidades y porque ya se han resuelto los recursos presentados contra este proceso.

La elección del Registrador Nacional del Estado Civil establece la Constitución que está a cargo de los presidentes de las altas Cortes con base en un concurso de méritos que se adelanta previamente.

El 30 de junio pasado se abrió la convocatoria para Registrador Nacional y se cerró el 19 de julio. Los aspirantes tienen que cumplir varios requisitos entre los que están ser colombiano de nacimiento, tener título de abogado, no haber sido condenado excepto por delitos políticos o culposos; haber ejercido 15 años como abogado, haber ejercido cargos en la rama judicial, o ser profesor; no encontrarse incurso en inhabilidad o incompatibilidad; y no haber ejercido funciones de cargos directivos en partidos o movimientos políticos el año inmediatamente anterior; además de no haber llegado a la edad de retiro forzoso.

Este proceso contó con tres etapas: una admisoria, otra de selección y una más clasificatoria.

Fueron 54 las personas que integraron la lista definitiva de inscritos para aspirar a remplazar a Juan Carlos Galindo, sin embargo el pasado 30 de julio se redujo a 31 los que fueron admitidos para participar en el concurso de méritos, tras la verificación del cumplimiento de los requisitos.

El pasado 24 de agosto a los aspirantes se les aplicó una prueba de conocimientos específicos y una de competencias. La prueba de conocimientos se aprueba con mínimo el 60% y solo a quienes la superen les fue calificada la prueba de competencias.

En este momento el proceso se encuentra en la etapa clasificatoria en la cual solo resta que los presidentes de la Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia realicen la entrevista personal a quienes hayan obtenidos los 10 puntajes más altos en el concurso de méritos y posteriormente procedan elegir.

De acuerdo con las pruebas realizadas Leonardo Augusto Torres, exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tiene el puntaje más alto. En segundo lugar está Virgilio Almanza Ocampo, exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado y lo siguen Joaquín José Pérez, exmagistrado del Consejo de Estado y exrepresentante a la Cámara; Yolima Carrillo, exmagistrada del CNE; y Alexander Vega, exmagistrado del CNE.

En el listado de los mejores puntajes en las pruebas de conocimientos y competencias también están Orlando Vidal Caballero, Gerardo Nossa Montoya, Ricardo Rivera Ardila, Omar Barreto Suárez y Carlos Enrique Campillo. Estos diez mencionados serán las personas que pasen a entrevista con los presidentes de las altas cortes.

El registrador Juan Carlos Galindo Vácha cierra su gestión de cuatro años con la organización de las elecciones territoriales del próximo 27 de octubre, en las cuales participarán 117 mil candidatos.