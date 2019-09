Acuerdo comercial con Reino Unido espera aval del Congreso

El acuerdo está pendiente también del visto bueno de la Corte Constitucional. Tiene como objetivo prevenir comercio entre los dos países por US$700 millones

El Tratado de Libre Comercio (TLC) que Colombia firmó con Gran Bretaña en mayo pasado y que prácticamente ha pasado desapercibido en el país, deberá ir al Congreso de la República y luego hacer su paso por la Corte Constitucional.

Este acuerdo se firmó en compañía de Perú y Ecuador y mantiene las relaciones comerciales ante el Brexit o posible salida de los británicos de la Unión Europea.

De acuerdo con el titular de la cartera de Comercio, José María Restrepo, este TLC se desarrolló sobre todo para proteger el sector del agro, pues 70% de las exportaciones que se hacen a Reino Unido corresponden a productos como el banano o el café, las cuales se habrían visto afectadas en caso de no contar con este pacto en el momento del Brexit.

Restrepo manifestó que el objetivo es mantener las condiciones de integración y acceso preferencial que Colombia tiene con ese mercado, frente al proceso que adelanta el Reino Unido para salir del bloque europeo.

“Los dos países compartimos el objetivo de garantizar la continuidad de la relación que tenemos en el acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, Perú y Ecuador, desde que entró en vigencia en 2013”, explicó el jefe de la cartera de Comercio.

Trámite

Si bien este acuerdo debe surtir el trámite correspondiente en el Congreso de la República y la Corte Constitucional, los dos países (Reino Unido y Colombia) quieren mantener los acuerdos comerciales, mientras se dan los procesos internos respectivos, evitando así una brecha en las condiciones pactadas.

Para Colombia es importante seguir manteniendo y ampliando las relaciones que hoy existen con el Reino Unido para el comercio de mercancías y los servicios, la inversión, las compras públicas y la propiedad intelectual, principalmente.

En una entrevista con este Diario, el Ministro de Comercio señaló que al profundizar la oferta exportadora del país “estamos trabajando en ‘Colombia exporta’, buena parte de ella la hemos venido implementando. El primer capítulo es de preparación y alineación de oferta, hemos recorrido más de 12 regiones de Colombia con empresarios, los sentamos, les mostramos qué proponen o qué alternativas tienen los Tratados de Libre Comercio para ellos, qué productos de la región podrían aprovechar esos tratados, para ir generando una alineación de oferta”.

Al hablar sobre los resultados de los TLC para el país, Restrepo dijo que “yo tengo una restricción y es que no puedo empezar a negociar nuevos tratados de libre comercio pero sí puedo terminar los que están vigentes. Y pasó muy desapercibido por muchos medios pero nosotros firmamos una acuerdo con el Reino Unido para garantizar los US$700 millones cuando se venía el Brexit, eso ya está firmado, pasa al Congreso de la República”.

Conveniencia

Explicó que en esta incursión comercial “acordamos con los presidentes de Chile y Perú que al cierre de este año habremos terminado la negociación con los Estados asociados de la Alianza del Pacifico, garantizando la exclusión de la leche. Estoy agilizando la negociación con Japón en la medida de las posibilidades y empezamos a identificar mercados nuevos. El viaje que se hizo a China no es gratuito porque se busca abrir mercados para los productos colombianos”.

Sostuvo que actualmente se tratan de aprovechar “los tratados vigentes y cómo abrir otros nuevos mercados con nuestras posibilidades, ese es otro camino. También hemos trabajado en las fábricas de exportadores. Hay mucha gente que quiere exportar pero no se han concientizado de qué es lo que hay que hacer. Nos dimos cuenta que muchos empresarios que estaban en las fábricas de productividad exportaban por primera vez, aprendiendo del proceso de exportación. Con Procolombia montamos esta estrategia de fábricas de exportación”.

“Buscamos saltar de US$23 mil millones de exportaciones a US$27 mil millones. Por su puesto hay que meterle más dinámica a la exportación y en simultánea seguir atrayendo más inversión extranjera”, apuntó.

Los TLC

Sobre la situación de los TLC que tiene el país y de cuáles han funcionado correctamente y cuáles no, el ministro Restrepo indicó que “en general son buenos los TLC, lo que pasa es que hay algunos que no se han aprovechado como uno quisiera. ¿Por qué digo que son buenos? Porque una es la realidad de Colombia exportando antes y otra es la de hoy, a pesar de todo lo que se diga por ejemplo con Estados Unidos, sí se han diversificado los oferentes y sí se ha diversificado la oferta. Lo que pasa es que a nuestro país le ha costado más trabajo aprovechar realmente los TLC vigentes y yo no creo en el ejercicio de suma cero, yo no creo que uno deba mirar la exportación con la importación para medir un TLC, yo creo es una mirada diminutiva del comercio internacional. Un tratado de libre comercio es exportación pero también es de importación”.

Respecto a que Colombia podría aprovechar la entrada a Estados Unidos de más productos ante los problemas de comercio del país del norte con China, Restrepo sostuvo que “está en marcha la estrategia. Identificamos qué productos estaban llegando de China a Estados Unidos y que ahora llegarían con sobre arancel y se llega a esa cifra, de entre 800 y 1.000 productos. De esos miramos cuáles eran posibles y viables, vimos que eran 52. Empezamos a trabajar en esos 52 desde Estados Unidos. Ya hemos visto que hay resultados interesantes. Estas industrias de materiales de construcción, con sede en Barranquilla, hemos visto que se han multiplicado por dos las exportaciones”.

Sostuvo que la segunda parte de la estrategia es relocalización. “Muchas empresas norteamericanas están repensándose si quedarse en China o relocalizarse. Identificamos unas 12, 15 y empezamos a trabajar con el embajador Francisco Santos para montarles una alternativa que podría ser Colombia”.

El comercio con el Reino Unido

El Reino Unido es un mercado que, en exportaciones colombianas, representa el 8,6% de lo que se dirige a la Unión Europea y el 6,9% de lo que se importa desde bloque comercial.

En 2018 Colombia exportó US$420,7 millones e importó US$526 millones del Reino Unido.

Uno de los sectores que más se beneficia con esta relación comercial es el agrícola. En 2018, los exportadores nacionales vendieron a ese destino US$284 millones, que representan el 72% de las ventas totales a ese país y el 13,6% de las exportaciones agrícolas a toda la Unión Europea. Los principales productos de exportación fueron banano, el café, las flores, los aguacates y el azúcar.

Por otro lado, en 2018 la inversión directa del Reino Unido en Colombia alcanzó los US$1.351,7 millones, que lo ubican como el octavo mercado con mayores flujos de capital en el país.