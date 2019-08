¿Qué tan peligrosas son disidencias de Farc? Responden ex altos mandos militares

Recordaron que la Fuerza Pública está bien entrenada, equipada, con movilidad y tecnología de punta

Por Eduardo Carrillo

Especial para EL NUEVO SIGLO

Una serie de medidas, “con mucha imaginación”, adicionales a las ya anunciadas por el presidente Iván Duque, para enfrentar a las disidencias de las Farc, reclamaron ex altos mandos militares.

El jefe de Estado ofreció $3 mil millones de recompensa por información que permita capturas a ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’, entre otros, así como la creación de la unidad especial de las Fuerzas Militares, pero, a decir de los generales en retiro, hay que ir un poco más allá.

“Sería bueno que el Ejecutivo revisara la figura de la conmoción interior, una herramienta fundamental que en el pasado dio magníficos resultados a pesar que hubo algunas equivocaciones, pero en su momento cumplió con su propósito”, dijo el exministro de Defensa, general en retiro Rafael Samudio Molina.

Explicó que “las Fuerzas Armadas no cuentan con los instrumentos legales para enfrentarlas”.

Recordaron que disidencias acogieron los postulados del ‘Plan Renacer’ del abatido ‘Alfonso Cano’ y que atacarán con unidades tácticas de combate, integradas cada una por 10 a 12 hombres, que contarán en todos sus frentes con francotiradores y expertos en explosivos. Además sus campamentos deberán estar dispersos en amplias áreas para evitar bombardeos y tendrán alertas tempranas y vigías especiales.

“A mí particularmente no me sorprendió el anuncio de ‘Iván Márquez’, porque se trata de un grupo terrorista que viene delinquiendo en todo el país, atacando no solo a la Fuerza Pública sino a poblaciones y la infraestructura económica del país”, indicó Samudio Molina.

Añadió que “venían hablando dizque de grupos residuales, esos no son grupos residuales, son traidores a su movimiento y no podemos llamarlos o calificarlos de otro modo y por esta razón debe venirse todo el peso de la ley. Las Fuerzas Militares y la Policía deben combatirlos desde ya como lo ordenó el jefe de Estado”.

Expresó su esperanza en que “las medidas que adopte el Gobierno nacional “conduzcan a la aniquilación de esos grupos, porque las rebeliones se aplastan como dicen los tratadistas y eso es lo que yo pienso, pero el Ejecutivo cuenta con otros mecanismos para enfrentar estos fenómenos de violencia que seguramente los está evaluando”.

“La paz que estamos viviendo a cualquier costo, nos permite ver los resultados en este momento con el anuncio de ‘Márquez’ y otros cabecillas de volver a las armas. A estos grupos es necesario aplicarles todo el peso de la ley para aplastarlos, reducirlos sin ninguna contemplación y que les caiga encima todo el poder nacional, el poder económico, el político, el judicial y el militar y policial para acabarlos de manera inmediata antes de que tomen más fuerza”, expresó.

“Los mismos con las mismas”

Mientras tanto, el general (r) Néstor Ramírez Mejía, expresidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, afirmó que “las llamadas disidencias no son otra cosa que las mismas Farc, que buscan por todos los medios posibles desatar la guerra política, jurídica y psicológica contra el Ejército, la columna vertebral del Estado, como lo esbozó ‘Iván Márquez’ en la lectura del comunicado en el que se aparta del proceso de paz”.

Ramírez Mejía explicó que las guerrillas iniciaron sus actividades al margen de la ley con una guerra popular prolongada y luego escalaron a la guerra de posiciones, pero fracasaron porque no tenían como enfrentar a una fuerza militar bien entrenada, equipada, con movilidad y tecnología de punta y por esta razón volvieron a la lucha insurreccional.

“Se esperaba y no es una sorpresa que ‘Iván Márquez’ y demás cabecillas ingresaran a la clandestinidad y anunciaran su regreso a las armas, al parecer, por el temor de caer presos y ser extraditados gracias a la colaboración con las autoridades de Estados Unidos de Marlon Marín Marín, pues todavía no se sabe que más puede decir sobre actividades de narcotráfico de otros dirigentes de las Farc”, acotó.

Aseguró que contra el comandante del Ejército Nacional, general Nicacio de Jesús Martínez, se desató una fuerte campaña de desprestigio por exigir resultados a las tropas en las operaciones contra los grupos armados al margen de la ley y por tratar de descubrir a los infiltrados en las Fuerzas Militares que desde el interior buscan hacerles daño.

Afirma el general Ramírez Mejía que el Gobierno nacional cuenta con instrumentos necesarios para enfrentar a las Farc y otros grupos armados al margen de la ley, mientras que las Fuerzas Militares están bien entrenadas, equipadas, con movilidad y tecnología de punta.

Buena decisión

Entre tanto, el exdirector de la Escuela Superior de Guerra, general (r), Juan Salcedo Lora, en diálogo con EL NUEVO SIGLO afirmó que la respuesta del Gobierno al anuncio de ‘Iván Márquez’ y otros cabecillas de las Farc de volver a las armas, fue contundente y clara y debe caer contra ellos todo el peso de la justicia.

“Es necesario destacar la creación de la unidad especial de las Fuerzas Militares para perseguir a ‘Márquez’ y demás elementos que volvieron a las armas y por supuesto los $3 mil millones que se ofrecen por la captura de cada uno de ellos. Ese dinero empieza a hacer tambalear a mucha gente y esas recompensas han sido muy eficientes en otros procesos”, acotó Salcedo Lora.

“Los que conocemos esa forma de proceder de ellos, creemos que ‘Márquez’ se sentía contaminado en el mismo proceso en el que está incurso ‘Santrich’ y por esta razón decidió el camino de la clandestinidad”, indicó.

Señaló que Luciano Marín Arango mientras esté oculto en Venezuela puede estar tranquilo y además reunido con otros cabecillas de ese grupo armado al margen de la ley y del Eln que también se ocultan en el vecino país en un esfuerzo para evadir la acción de las autoridades.

Por su lado, el coronel John Marulanda dijo que las personas que abandonaron el proceso de paz están viviendo del narcotráfico, la minería ilegal, el hurto, el tráfico de hidrocarburos y de la extorsión.

EL EXMINISTRO de Defensa, Rafael Samudio.

EL GENERAL Néstor Ramírez Mejía.

EL GENERAL Juan Salcedo Lora.